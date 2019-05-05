Uzmanlardan kritik uyarı: 35 yaşından önce anne olun!

Halk dilinde kısırlık olarak bilinen infertilite, son yıllarda çiftlerin korkulu rüyası haline geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, çiftleri mutsuz eden bu durumla ilgili bilgi verdi. Kısırlığı, evli çiftlerin istedikleri halde çocuk sahibi olamaması olarak tanımlayan Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, son yıllarda erkek kısırlığının çok hızlı yayıldığını dile getirdi.
ERKEKLERDE SINIR 50...
Çiftlerin kısırlık tedavilerine erken yaşta başlamalarını öneren Op. Dr. Tiftik, "Önerimiz erken yaşlarda gebe kalınmas.
Özellikle kadınlarda 35 yaş, erkeklerde de 50 yaş önemlidir. 35 yaşından sonra kadınların gebe kalma ihtimali azalıyor" dedi. Sigara içen kadınlarda kısırlığın daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Tiftik, sözlerini şöyle bitirdi: "Benim önerim çocuk sahibi olmak istiyorsanız sigarayı bırakın."
ERKEKLERDE SINIR 50...
Çiftlerin kısırlık tedavilerine erken yaşta başlamalarını öneren Op. Dr. Tiftik, "Önerimiz erken yaşlarda gebe kalınmas.
Özellikle kadınlarda 35 yaş, erkeklerde de 50 yaş önemlidir. 35 yaşından sonra kadınların gebe kalma ihtimali azalıyor" dedi. Sigara içen kadınlarda kısırlığın daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Tiftik, sözlerini şöyle bitirdi: "Benim önerim çocuk sahibi olmak istiyorsanız sigarayı bırakın."
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