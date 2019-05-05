Mutluluk yumurtası

Yumurta, afrodizyak etkisi sayesinde aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren yumurtanın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sarısındaki A vitamini ile dişleri korur.
Vücudu enfeksiyonlara karşı güçlendirir.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler.
Kolin içeren yumurta, beyni korur.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Vücuttaki halsizliği ve yorgunluğu alır.
Sarısındaki A vitamini ile dişleri korur.
Vücudu enfeksiyonlara karşı güçlendirir.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler.
Kolin içeren yumurta, beyni korur.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Vücuttaki halsizliği ve yorgunluğu alır.
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