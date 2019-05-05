Mutluluk yumurtası

afrodizyak etkisi sayesinderenklendiriyor. Cinsel gücü ve isteğiartırıyor.sağlığa olan diğerfaydaları şöyle sıralanıyor:Vücudu enfeksiyonlara karşı güçlendirir.Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler.Demir eksikliğini giderir.Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.