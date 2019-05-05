Bugünkü
Takvim

Kronik ağrı problemi

Kronik ağrı problemi
Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hemen herkesin yakındığı kronik ağrılarla ilgili bilgi verdi. Şunlara değindi:

Kronik ağrı nedir?
Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra devam eder. Tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabilir. Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, cinselliğinizi, aile ve arkad

Kronik ağrıyla nasıl mücadele etmek gerekir?
Kronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon oluşturan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdır

Ağrıyı rahatlatmak için nelerin yapılması gerekir?
Düzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Egzersiz, ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize ve ağrıya neden olabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKronik ağrı problemi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri