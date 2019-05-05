Kronik ağrı problemi

Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hemen herkesin yakındığı kronik ağrılarla ilgili bilgi verdi. Şunlara değindi:Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra devam eder. Tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabilir. Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, cinselliğinizi, aile ve arkadKronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon oluşturan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdırDüzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Egzersiz, ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize ve ağrıya neden olabilir.