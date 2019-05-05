Kronik ağrı problemi

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hemen herkesin yakındığı kronik ağrılarla ilgili bilgi verdi. Şunlara değindi:
Kronik ağrı nedir?
Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra devam eder. Tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabilir. Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, cinselliğinizi, aile ve arkad
Kronik ağrıyla nasıl mücadele etmek gerekir?
Kronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon oluşturan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdır
Ağrıyı rahatlatmak için nelerin yapılması gerekir?
Düzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Egzersiz, ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize ve ağrıya neden olabilir.
Kronik ağrı nedir?
Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra devam eder. Tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabilir. Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, cinselliğinizi, aile ve arkad
Kronik ağrıyla nasıl mücadele etmek gerekir?
Kronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon oluşturan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdır
Ağrıyı rahatlatmak için nelerin yapılması gerekir?
Düzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Egzersiz, ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize ve ağrıya neden olabilir.
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