Katarakta mahkum olmayın

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İncebıyık, gözlerdeki katarakt problemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Şu bilgileri verdi:
Katarakt, hangi yaşlardan sonra risk taşır?
Ortalama 55-60 yaş civarındaki kişilerde görülür. Göz bebeğinin arkasında yer alan lensin şeffaflığını yitirmesine katarakt denir. Halk dilinde göz perdesi veya aksu olarak nitelendirilir. Her yaşta oluşabilir, yaşlanmanın doğal bir sürecidir.
Kataraktın belirtileri nelerdir?
Renklerde soluklaşma, araba farlarından rahatsız olma, ileri evrelerde buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi hissetme, gözlük camının sık değişmesi, ışığa karşı hassasiyet, göz kamaşması...
Katarakt tanısı nasıl konur?
Tedavisi nasıl yapılır? Tanı, göz hekiminin yaptığı biomikroskobik muayene ile konulur. Kataraktın tek tedavisi ameliyat ile saydamlığını yitirmiş lensin alınması ve yerine saydam bir göz merceği yerleştirilmesidir. Katarakt ilaç veya gözlük ile tedavi edilemez. Ameliyatta en yaygın kullanılan yöntem, lazer cerrahisi olarak bilinen fakoemülsifikasyon yöntemidir. Bu operasyonla sertleşmiş katarak kırılıp, temizlenerek yerine göz içi mercek yerleştirilmektedir. Narkozsuz, dikişsiz bir ameliyattır. Hasta ameliyat sırasında ağrı hissetmez ve aynı gün evine dönebilmektedir.
Katarakt, hangi yaşlardan sonra risk taşır?
Ortalama 55-60 yaş civarındaki kişilerde görülür. Göz bebeğinin arkasında yer alan lensin şeffaflığını yitirmesine katarakt denir. Halk dilinde göz perdesi veya aksu olarak nitelendirilir. Her yaşta oluşabilir, yaşlanmanın doğal bir sürecidir.
Kataraktın belirtileri nelerdir?
Renklerde soluklaşma, araba farlarından rahatsız olma, ileri evrelerde buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi hissetme, gözlük camının sık değişmesi, ışığa karşı hassasiyet, göz kamaşması...
Katarakt tanısı nasıl konur?
Tedavisi nasıl yapılır? Tanı, göz hekiminin yaptığı biomikroskobik muayene ile konulur. Kataraktın tek tedavisi ameliyat ile saydamlığını yitirmiş lensin alınması ve yerine saydam bir göz merceği yerleştirilmesidir. Katarakt ilaç veya gözlük ile tedavi edilemez. Ameliyatta en yaygın kullanılan yöntem, lazer cerrahisi olarak bilinen fakoemülsifikasyon yöntemidir. Bu operasyonla sertleşmiş katarak kırılıp, temizlenerek yerine göz içi mercek yerleştirilmektedir. Narkozsuz, dikişsiz bir ameliyattır. Hasta ameliyat sırasında ağrı hissetmez ve aynı gün evine dönebilmektedir.
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