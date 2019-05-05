Kansere rengarenk darbe!

Kanser hastalığıyla mücadele, en az bu hastalıktan korunmak kadar önem taşıyor. İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Korkmaz, uzun soluklu bir süreç olan kanser tedavisinde hastaların beslenme alışkanlıklarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Tedavide dengeli beslenmenin, hastanın kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olacağını belirtiyor. Bu dönemde yağ tüketiminin azaltılmasını ve yağlı etlerden uzak durulmasını öneriyor. Bunun için et yerine nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi kuru baklagillerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Diğer önerileri şöyle sıralıyor:
Günde en az beş porsiyon her renkten sebze ve meyvelerden (Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sarı kök sebzeleri vb.) tüketilmeye özen gösterilmeli.
Bulantıyı hafifletmek için naneli şeker tüketin.
Çok fazla kusma varsa, bu sürede bol su alınmalıdır. Kustuktan sonra ağız su ile çalkalanmalı. Bir süre bekledikten sonra elma suyu, ılık tavuk suyu çorba, komposto gibi içecekler tüketilmelidir.
Günde en az beş porsiyon her renkten sebze ve meyvelerden (Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sarı kök sebzeleri vb.) tüketilmeye özen gösterilmeli.
Bulantıyı hafifletmek için naneli şeker tüketin.
Çok fazla kusma varsa, bu sürede bol su alınmalıdır. Kustuktan sonra ağız su ile çalkalanmalı. Bir süre bekledikten sonra elma suyu, ılık tavuk suyu çorba, komposto gibi içecekler tüketilmelidir.
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