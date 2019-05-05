yaşamsal fonksiyonlarını kontrol eden beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor.sağlıklı bir beyne sahip olmanınAlzheimer'dan korunmanın en önemli yolununUyguladığı diyetle felçten kurtulan Dr. Cook, kendisi gibi olan hastalara umut aşılıyor.elmanın mucizevi etkilerine değinen mucize doktor,