Vücudun yaşamsal fonksiyonlarını kontrol eden beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklıyor. Alzheimer'dan korunmanın en önemli yolunun beslenmeden geçtiğini söylüyor. Uyguladığı diyetle felçten kurtulan Dr. Cook, kendisi gibi olan hastalara umut aşılıyor. Alzheimer'dan korunmada elmanın mucizevi etkilerine değinen mucize doktor, güçlü beyin için şu bilgileri veriyor:
- Sağlık
- 05.05.2019
- Gazete
Elma suyu ve sirkesiyle şifa saçıyor! Alzheimer’ın şifresi: Elma
Her mevsimin meyvesi elma, suyu ve sirkesiyle şifa saçıyor. Beyin hücrelerini besleyerek Alzheimer’dan koruyor. Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü hafıza için günde bir tane elma yemenin şart olduğunu söylüyor.
Vücudun yaşamsal fonksiyonlarını kontrol eden beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklıyor. Alzheimer'dan korunmanın en önemli yolunun beslenmeden geçtiğini söylüyor. Uyguladığı diyetle felçten kurtulan Dr. Cook, kendisi gibi olan hastalara umut aşılıyor. Alzheimer'dan korunmada elmanın mucizevi etkilerine değinen mucize doktor, güçlü beyin için şu bilgileri veriyor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.