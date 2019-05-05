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Elma suyu ve sirkesiyle şifa saçıyor! ’ın şifresi: Elma

Her mevsimin meyvesi elma, suyu ve sirkesiyle şifa saçıyor. Beyin hücrelerini besleyerek ’dan koruyor. Dr. , güçlü hafıza için günde bir tane elma yemenin şart olduğunu söylüyor.



Vücudun yaşamsal fonksiyonlarını kontrol eden beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklıyor. Alzheimer'dan korunmanın en önemli yolunun beslenmeden geçtiğini söylüyor. Uyguladığı diyetle felçten kurtulan Dr. Cook, kendisi gibi olan hastalara umut aşılıyor. Alzheimer'dan korunmada elmanın mucizevi etkilerine değinen mucize doktor, güçlü beyin için şu bilgileri veriyor:

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