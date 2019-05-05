Çilek enerjisi

Havaların ısınmasıyla birlikte çilek, pazar tezgahlarında yerini alıyor. En sevilen meyvelerin başında gelen, kokusuyla bile enerji veren çileğin, faydaları şöyle sıralanıyor:
Vücuda kuvvet verir. Damar tıkanıklığını önler. Kolesterolü düşürür.
Meme kanseriyle savaşır.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
İçerdiği C vitamini ile Alzheimer'dan korur.
Kanı temizler. Toksinlerin atılmasını sağlar.
Dişleri beyazlatır. Ağız kokusunu bitirir.
Romatizma hastalıklarına iyi gelir.
Cildi temizler ve yumuşatır.
Göz altı morluklarını giderir.
Saç dökülmesini önler.
Vücuda kuvvet verir. Damar tıkanıklığını önler. Kolesterolü düşürür.
Meme kanseriyle savaşır.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
İçerdiği C vitamini ile Alzheimer'dan korur.
Kanı temizler. Toksinlerin atılmasını sağlar.
Dişleri beyazlatır. Ağız kokusunu bitirir.
Romatizma hastalıklarına iyi gelir.
Cildi temizler ve yumuşatır.
Göz altı morluklarını giderir.
Saç dökülmesini önler.
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