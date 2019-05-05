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Çilek enerjisi
Havaların ısınmasıyla birlikte çilek, pazar tezgahlarında yerini alıyor. En sevilen meyvelerin başında gelen, kokusuyla bile veren çileğin, faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuda kuvvet verir. Damar tıkanıklığını önler. Kolesterolü düşürür.
Meme kanseriyle savaşır.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
İçerdiği C vitamini ile Alzheimer'dan korur.
Kanı temizler. Toksinlerin atılmasını sağlar.
Dişleri beyazlatır. Ağız kokusunu bitirir.
Romatizma hastalıklarına iyi gelir.
Cildi temizler ve yumuşatır.
Göz altı morluklarını giderir.
Saç dökülmesini önler.

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