Adaçayıyla güzel kokun

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte herkes aşırı terlemekten ve ter kokusundan yakınıyor. Bu sorundan kurtulmada, doğal yöntemler kurtarıcı oluyor...



Limon: Elma sirkesi ve bir limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı silin.



Adaçayı: Etkili bir ter önleyicidir. Banyo yaparken son durulanma suyuna adaçayı yaprakları ekleyin. Böylece aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz.