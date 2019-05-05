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Adaçayıyla güzel kokun

Adaçayıyla güzel kokun
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte herkes aşırı terlemekten ve ter kokusundan yakınıyor. Bu sorundan kurtulmada, doğal yöntemler kurtarıcı oluyor...

Limon: Elma sirkesi ve bir limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı silin.

Adaçayı: Etkili bir ter önleyicidir. Banyo yaparken son durulanma suyuna adaçayı yaprakları ekleyin. Böylece aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz.

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