Portakal suyu kemiklerin umudu

Güçlü ve sağlam kemiklere sahip olmanın yolu, soframızdan geçiyor. 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda görülen osteoporoz, yani kemik erimesi hastalığı, sinsi ilerliyor. Kemiklerde kırılma oluşana kadar kendini gizliyor. Uzmanlar, özellikle menopoz döneminden sonra kadınların kemik sağlığı için daha dikkatli olmalarını öneriyor. Kemik erimesinden korunmak için 20-30'lu yaşlardan itibaren önlem alınması gerektiğini söylüyor. Düzenli egzersiz, koşu ve yürüyüşün kemik kalitesini artırdığını belirten uzmanlar, tuzdan uzak durun uyarısında bulunuyor. Gazlı içeceklerin de kemiklere zarar verdiğini söyleyen uzmanlar, süt, portakal suyu ve kahvaltılık tahılların tüketilmesini tavsiye ediyor.