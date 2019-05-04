Kalp sağlığına dikkat! Kakao ve fındık...

Kalp hastalıklarının görülme sıklığı, her geçen gün artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Yılmaz Öztürk, bu hastalıktan korunmak için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor.

FINDIK YİYİN...

Sağlıklı atan bir kalp için haftada 2-3 kez balık tüketilmesini öneren Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk, "Yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya ve börülceyi haftada 2-3 kez tüketmek sağlıklıdır. Posalif alımını destekleyerek kalp damar sağlığına katkıda bulunur" bilgisini veriyor. Tuz tüketiminin kısıtlanması gerektiğini belirten Dyt. Öztürk, "Günde 30 gr düzeyinde ceviz, fındık veya badem tüketin. Bu sayede kandaki kötü kolesterolü düşürür. Ağırlıklı zeytinyağı olmak üzere ay çiçek yağı, mısır özü, fındık yağı, avokado yağı kullanmak gerekir. Hazır soslar, turşu ve cips tüketmeyin" uyarısında bulunuyor. Reçel ve balı kilo sorunu olmayan kalp hastalarının tüketebileceğini belirten Dyt. Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Kakao, kalbi koruyan bir içeriğe sahiptir. Tüketim esnasında şeker de olduğu için çikolata yerken kakao içeriği yüksek olan formları tercih etmek kalbi korur...