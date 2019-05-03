Tarihi adım İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Küba’nın kanser araştırmaları ile ilgili Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Kübalı doktorlar İstanbul’da göreve başladı Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, “Türkiye bizim için çok özel” dedi.

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları bir süredir kanser hastalarının ilgi alanına girmiş durumda. Bu aşılar ve tedaviler için Küba'nın yolunu tutan isimler her geçen gün artıyor. Küba'ya gitmeyi düşünen Türk ve yabancı hastalar için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi merkez haline geliyor. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Kübalı medikal onkologlar görev almaya başladı.



KONSEY DEĞERLENDİRİYOR

Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alıyorlar. Merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Türkiye'ye gelen Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti basın toplantısında "Küba ve Türkiye olarak, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında kansere savaş açtık" dedi.