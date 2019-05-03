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Süper karışım

Süper karışım
Doğal besinlerin faydaları saymakla bitmiyor. Limon, zencefil ve sirkeden yapılan bu karışım ise zayıflatıyor: Bir litre suya, 70 gram zencefil, iki yemek kaşığı bal, yarım bardak elma sirkesi ve bir bardak limon suyu koyun. Hepsini karıştırın. 12 saat beklettikten sonra da sabahları aç karnına tüketin.

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