Kuşburnu yaşlanmayı geciktiriyor

Kemik kırılmalarında, bağ dokularını onarır.
Genel enfeksiyonlar, kabızlık, safra kesesi, böbrek ve mesane rahatsızlıklarını giderir.
Karaciğer iltihabını yok eder.
Vücudun yaşlanmasını geciktirir.
Kavrama yeteneği ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
Stres azaltmada etkilidir.
Gözleri kuvvetlendirir. Gece körlüğünü önler.
Genel enfeksiyonlar, kabızlık, safra kesesi, böbrek ve mesane rahatsızlıklarını giderir.
Karaciğer iltihabını yok eder.
Vücudun yaşlanmasını geciktirir.
Kavrama yeteneği ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
Stres azaltmada etkilidir.
Gözleri kuvvetlendirir. Gece körlüğünü önler.
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