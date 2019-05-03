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Kısırlığı önleyen 7 besin

Kısırlığı önleyen 7 besin
Obezite ve yağlı beslenme, sperm sayısını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar sperm sayısını ve kalitesini artıran besinleri şöyle sıralıyor:

KUZU eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri.

SÜT ve süt ürünleri

BALIK ve özellikle de soğuk deniz balıkları

ORGANİK kümes hayvanları

KARNİTİN içeren buğday ve buğday ürünleri

COENZİM Q içeren brokoli, karnabahar, susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar

ANTİOKSİDANLARDAN zengin meyve ve sebzeler.

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