Kısırlığı önleyen 7 besin

Obezite ve yağlı beslenme, sperm sayısını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar sperm sayısını ve kalitesini artıran besinleri şöyle sıralıyor:eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri.ve süt ürünlerive özellikle de soğuk deniz balıklarıkümes hayvanlarıiçeren buğday ve buğday ürünleriQ içeren brokoli, karnabahar, susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlarzengin meyve ve sebzeler.