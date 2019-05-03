Kısırlığı önleyen 7 besin

Obezite ve yağlı beslenme, sperm sayısını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar sperm sayısını ve kalitesini artıran besinleri şöyle sıralıyor:
KUZU eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri.
SÜT ve süt ürünleri
BALIK ve özellikle de soğuk deniz balıkları
ORGANİK kümes hayvanları
KARNİTİN içeren buğday ve buğday ürünleri
COENZİM Q içeren brokoli, karnabahar, susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar
ANTİOKSİDANLARDAN zengin meyve ve sebzeler.
KUZU eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri.
SÜT ve süt ürünleri
BALIK ve özellikle de soğuk deniz balıkları
ORGANİK kümes hayvanları
KARNİTİN içeren buğday ve buğday ürünleri
COENZİM Q içeren brokoli, karnabahar, susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar
ANTİOKSİDANLARDAN zengin meyve ve sebzeler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.