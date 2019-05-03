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Keçiboynuzu kanı temizliyor

Keçiboynuzu kanı temizliyor
Balgam söktürücü özelliğiyle sigara içenler için son derece fayda sağlıyor. Göğsü yumuşatıyor ve bronşları açıyor. Fosfor ve kalsiyum açısından zengin olması bakımından kemik erimesine karşı etkili bir koruma sağlıyor. Barındırdığı vitamin ve minerallerle diş ve diş eti hastalıklarıyla savaşıyor. Mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak şişkinliği gideriyor. Kanın zehirli maddelerini temizliyor ve kansızlığı gideriyor.

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