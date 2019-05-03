Karaciğerine iyi bak

kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, bu hastalıktan korunmanın ipuçlarını paylaşıyor:Karaciğer kanserinin nedenleri nelerdir? İnsan vücudu karaciğerin yokluğuna dayanamaz. Bu organdan bulunan hücrelerden kaynaklanan kanserlere karaciğer kanseri denir. Hepatit B ve C gibi enfeksiyonlar, siroz hastalığı, diyabet, alkol alımına bağlı karaciğerde yağ birikimi kansere neden olur.İlk olarak alkolden uzak durmalıyız. Aşırı kilo almamaya özen göstermeliyiz. Kimyasal ürünlerin kullanımında aşırıya kaçmamalıyız. Hepatit B aşısı yaptırmalıyız. Hepatit C'yi önlemek için cinsel partnerin sağlık durumunu bilmeli ve gerekirse korunarak ilişkiye girmeliyiz.Kanserin yayılım derecesi ve tipi, hastanın yaşı ve genel durumuna göre tedavi şekli de değişir. Primer karaciğer kanserinin tedavisinde genel cerrahi, radyoloji, gastroenteroloji, okoloji ve radyasyon onkolojisinden oluşan geniş bir ekibin değerlendirmesi sonrası planlanır.