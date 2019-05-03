Suyun faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün mutlaka bir buçuk litre su tüketmemiz gerektiğini vurguluyor. "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi.
- Sağlık
- 03.05.2019
- Gazete
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