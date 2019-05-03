Bağırsaklara turşu kurun! Turşu bağırsakları koruyor...

Bağırsak florasının bozulmasıyla bağırsak kanseri ortaya çıkıyor. Uzmanlar çağın vebasıyla savaşan ve bağırsakları koruyan besinleri şöyle açıklıyor:
Süt ürünlerine alerjiniz veya intoleransınız yoksa her gün 200 ml (1 su bardağı) tüketmekte fayda var.
Yoğurt: Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor.
Turşu: İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor.
Badem: Yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturuyor.
Elma: Besleyici özelliği yüksek olan elma, içerdiği çözünür lifler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde büyük katkı sağlıyor.
Süt ürünlerine alerjiniz veya intoleransınız yoksa her gün 200 ml (1 su bardağı) tüketmekte fayda var.
Yoğurt: Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor.
Turşu: İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor.
Badem: Yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturuyor.
Elma: Besleyici özelliği yüksek olan elma, içerdiği çözünür lifler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde büyük katkı sağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.