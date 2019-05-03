Bugünkü
Takvim

Bağırsaklara turşu kurun! Turşu bağırsakları koruyor...

Sigara, alkol, stres ve sağlıksız beslenme; bağırsak ine yol açıyor. , turşunun içerdiği yararları bakterilerin bağırsakları koruduğunu söylüyor.

Bağırsaklara turşu kurun
Bağırsak florasının bozulmasıyla bağırsak i ortaya çıkıyor. çağın vebasıyla savaşan ve bağırsakları koruyan besinleri şöyle açıklıyor:

Süt ürünlerine alerjiniz veya intoleransınız yoksa her gün 200 ml (1 su bardağı) tüketmekte fayda var.

Yoğurt: Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor.



Turşu: İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor.

Badem: Yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturuyor.

Elma: Besleyici özelliği yüksek olan elma, içerdiği çözünür lifler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde büyük katkı sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBağırsaklara turşu kurun! Turşu bağırsakları koruyor...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri