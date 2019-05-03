Ağız kokusu kanser habercisi

Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, ağız kokusunun kanser belirtisi olabileceğini belirterek şu bilgileri verdi:En başta Kulak Burun Boğaz Uzmanı değerlendirmede bulunmalı, bununla beraber diş hekimi ve Gastroentrolojı Uzmanı da hastayı muayene etmelidir. Önceden olmayan ve sonradan ortaya çıkan devamlı kötü koku mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabilir.Diş ve diş etine bağlı problemler, yoğun geniz akıntısı, boğaz enfeksiyonları, bademcik içerisinde taş oluşması, alkol, sigara, tütün kullanımı, şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı ağız kokusuna neden olurÖncelikle sebep bulunmalı, bunun için çeşitli tetkikler yapılabilir. Diş ve diş eti rahatsızlıkları ve bunlara neden olabilecek çürükler köprüler protezler düzeltilmeli.