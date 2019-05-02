Bugünkü
Takvim

Yasemin mutluluk verir

Yasemin mutluluk verir
Klinik Aromaterapist ve Aromakolojist Leyla Çakır, mutluluğun kokularla bağlantısını açıklıyor. Stresi azaltan, mutluluk veren kokuları şöyle sıralıyor:
LAVANTA:
Rahatlatıcı etki gösterir. Kan basıncını düşürür. Kaygıyı alır.
LİMON:
'da yapılan araştırmaya göre limon kokusu, stresi ve korkuyu alır. Kalp ritmini düzenler.
BERGAMOT:
Gerilim ve kaygıyı azaltır. Kan basıncını dengeler ve stresi azaltır. azaltır.
MİSK ADAÇAYI:
Yağı, diş tedavisi işlemlerinde hastanın rahatlamasını sağlar. Anti depresan etkisi ile mutluluk verir.
YASEMİN:
Rahatlatıcı bir kokuya sahiptir. Vücuda enerji verir. Canlandırıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Depresif ruh halini bitirir ve mutluluk verir. Doğal afrodizyaktır ve stresi alır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriYasemin mutluluk verir
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri