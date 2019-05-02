Yasemin mutluluk verir

Klinik Aromaterapist ve Aromakolojist Leyla Çakır, mutluluğun kokularla bağlantısını açıklıyor. Stresi azaltan, mutluluk veren kokuları şöyle sıralıyor:
LAVANTA:
Rahatlatıcı etki gösterir. Kan basıncını düşürür. Kaygıyı alır.
LİMON:
Japonya'da yapılan araştırmaya göre limon kokusu, stresi ve korkuyu alır. Kalp ritmini düzenler.
BERGAMOT:
Gerilim ve kaygıyı azaltır. Kan basıncını dengeler ve stresi azaltır. Ağrıları azaltır.
MİSK ADAÇAYI:
Yağı, diş tedavisi işlemlerinde hastanın rahatlamasını sağlar. Anti depresan etkisi ile mutluluk verir.
YASEMİN:
Rahatlatıcı bir kokuya sahiptir. Vücuda enerji verir. Canlandırıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Depresif ruh halini bitirir ve mutluluk verir. Doğal afrodizyaktır ve stresi alır.
LAVANTA:
Rahatlatıcı etki gösterir. Kan basıncını düşürür. Kaygıyı alır.
LİMON:
Japonya'da yapılan araştırmaya göre limon kokusu, stresi ve korkuyu alır. Kalp ritmini düzenler.
BERGAMOT:
Gerilim ve kaygıyı azaltır. Kan basıncını dengeler ve stresi azaltır. Ağrıları azaltır.
MİSK ADAÇAYI:
Yağı, diş tedavisi işlemlerinde hastanın rahatlamasını sağlar. Anti depresan etkisi ile mutluluk verir.
YASEMİN:
Rahatlatıcı bir kokuya sahiptir. Vücuda enerji verir. Canlandırıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Depresif ruh halini bitirir ve mutluluk verir. Doğal afrodizyaktır ve stresi alır.
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