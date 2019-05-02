Papatya iyileştirir! İşte enfeksiyonu iyileştiren besinler...

Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarının başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. İdrar yaparken yanma, karın ağrısında baskı ve düşük ateşle belirti veren bu hastalık, tedavi edilmediğinde böbreklere de zarar veriyor. Doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler de bu hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, enfeksiyondan korunmak için bol su içilmesini, papatya, tarçın ve biberiye çayları ile iltihabın azaltılmasını öneriyor. Enfeksiyonu iyileştirecek diğer besinleri ise şöyle sıralıyor:

KIZILCIK: Antibiyotik ve antioksidan etkisi sayesinde enfeksiyonları temizler.

PORTAKAL VE LİMON SUYU: İçerdiği C vitamini ile portakal ve limon, enfeksiyonu bitirir.

ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır. Her gün yenmesi gerekir.



PAPATYA ÇAYI: Antioksidan etkisi gösteren papatya çayı, enfeksiyonları temizler.