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İşte süreciyle ilgili bilinmesi gerekenler

Menopozun ilacı dondurma

Kadınların yumurtlama fonksiyonunun sona ermesi, olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Doç. Dr. Fatih Güçer ile Op. Dr. Nuri Ceydeli, menopozun bir hastalık değil bir süreç olduğunu söylüyor. Bu dönemle ilgili şu bilgileri veriyor:
Menopoza girme yaşı nedir? 'de kadınlar ortalama 47 yaşında menopoza giriyor. Ancak sigara kullanımı menopoza girme yaşı 1-2 yıl öne geliyor.
Menopozla birlikte cinsellik sona mı eriyor? Menopoz sonrasındaki vajinada kuruluk, yanma ve tahriş görülebilir. Bu da, cinsel hayatı olumsuz etkiler. Bu yüzden kadınların doktorlarına danışması gerekiyor.
Menopoz ile riski artar mı? Menopoz döneminde belirli tip kanserlerde yaşla birlikte artış görülür. Bu noktada tümörlerle mücadele adına hastaların düzenli kontrole gitmesi elbette çok önemli.
Menopoz döneminde kadınlar nasıl beslenmeli? Balık, ceviz, fındık, brokoli, domates, biber, havuç, üzüm, çilek gibi yüksek antioksidan besinler tüketin. Kalsiyumu yüksek gıdalar tüketin. Günde 200 ml. süt, yoğurt ve dondurma yiyin.

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