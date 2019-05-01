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Zencefil ağrı keser

Zencefil ağrı keser
Mutfağın en sevilen baharatlarından zencefil, şifa saçıyor. ABD'deki Georgia Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre her gün bir doz zencefil takviyesi almak, egzersiz sonrası yaşanan kas ağrılarını yüzde 25 oranında azaltıyor. Mide bulantısını hafifleten uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Regl ağrılarını azaltan zencefil, antioksidan etkisiyle cildi besliyor. Genç görünmeye yardımcı oluyor. Kalp hastalıklarından koruyor.

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