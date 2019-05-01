Tiroit erkekleri seçiyor

ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Özer, vücutta şikayet vermeden ortaya çıkan tiroit nodülleri hakkında bilgi verdi...İçi sıvı veya katı dokularla dolu olan tiroit nodülleri, Türkiye'de sık görülen bir sağlık sorunudur. İnsan vücudunda bazen şikayet vermeden ortaya çıkan tiroit nodülünün takibinin iyi yapılması gerekir.Nodüllerin çoğu şikayet vermez. Tiroit nodülü ile karşılaşıldığında mutlaka nodülün kanser olup olmadığı ayırt edilmelidir. Tiroit kanserleri 100 binde 1-2 sıklıkta görülmektedir.Ultrason raporlarında tiroit nodüllerindeki görüntü bilgilerine göre biyopsi kararı verilir. Tiroit biyopsisi, tiroit nodüllerini değerlendirmek için en doğru yöntemdir.Baş ve boyuna radyasyon alım öyküsü, ailede tiroit kanseri, 20-70 yaş, erkek cinsiyet tiroit nodülünün kanser olması açısından yüksek risklidir.