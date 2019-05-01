Tarçınlı mutluluk

kokusu ile herkesin sevdiğisağlıklı bir hayatagöz kırpıyor. Kan şekerinindengelenmesini sağlayanbu baharat, afrodizyaketkisiyle dikkat çekiyor.Cinsel yönden sıkıntısıolanlara da güçveriyor.artırarakçocuksahibi olmayıkolaylaştırıyor. Diğerfaydaları şöyle sıralanıyor:Kilo verdirir.Kan, lenf ve kolonkanserine karşı etkilidir.Bal ile karıştırılıpyenildiğinde öksürüğe,gribe ve sinüzite iyi gelir.Sivilceleri vesiyah noktalarıda geçirir.