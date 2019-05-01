Tarçınlı mutluluk

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.
Kilo verdirir.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını azaltır ve ağız kokusu giderir.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler.
Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.
Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.
Kilo verdirir.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını azaltır ve ağız kokusu giderir.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler.
Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.
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