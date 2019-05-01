Meme kanseri yaşa bakmaz

KADINLARDA en sık görülen kanser türlerinden meme kanseri hayatı tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, bu kanser türünün görülme yaşının giderek düştüğünü belirterek şunları söylüyor:
Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
Bu hastalık meme içerisinde sert şişlikler halinde kendini gösterir. Bazen ağrılı olmakla birlikte çoğunlukla tamamen ağrısızdır. Kontrol altında olmayan kadınlarda tesadüf eseri elle fark edilir. Ancak bu kanserler çoğunlukla fazla büyümüşlerdir.
Bu kanser, erkeklerde de görülür mü?
Yüzde bir oranında da olsa, erkeklerde de görülür. Hatta erkeklerde, daha saldırgan seyreder
Meme kanseri riski hangi yaşta yüksektir?
40 yaşın üzerindeki her kadın 2-3 yılda bir kez mamografi ile birlikte değerlendirilmelidir. Meme kanseri kuşkusu halinde en sık başvurulan yöntem; lokal veya genel anestezi altında kitlenin çıkarılarak, patolog tarafından parçanın inceleme ve değerlendirmesinin yapılmasıdır.
Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
Bu hastalık meme içerisinde sert şişlikler halinde kendini gösterir. Bazen ağrılı olmakla birlikte çoğunlukla tamamen ağrısızdır. Kontrol altında olmayan kadınlarda tesadüf eseri elle fark edilir. Ancak bu kanserler çoğunlukla fazla büyümüşlerdir.
Bu kanser, erkeklerde de görülür mü?
Yüzde bir oranında da olsa, erkeklerde de görülür. Hatta erkeklerde, daha saldırgan seyreder
Meme kanseri riski hangi yaşta yüksektir?
40 yaşın üzerindeki her kadın 2-3 yılda bir kez mamografi ile birlikte değerlendirilmelidir. Meme kanseri kuşkusu halinde en sık başvurulan yöntem; lokal veya genel anestezi altında kitlenin çıkarılarak, patolog tarafından parçanın inceleme ve değerlendirmesinin yapılmasıdır.
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