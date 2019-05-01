Meme kanseri yaşa bakmaz

en sık görülen kanser türlerinden meme kanseri hayatı tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, bu kanser türünün görülme yaşının giderek düştüğünü belirterek şunları söylüyor:Bu hastalık meme içerisinde sert şişlikler halinde kendini gösterir. Bazen ağrılı olmakla birlikte çoğunlukla tamamen ağrısızdır. Kontrol altında olmayan kadınlarda tesadüf eseri elle fark edilir. Ancak bu kanserler çoğunlukla fazla büyümüşlerdir.Yüzde bir oranında da olsa, erkeklerde de görülür. Hatta erkeklerde, daha saldırgan seyrederMemekanseri kuşkusu halinde en sıkbaşvurulan yöntem; lokalveya genel anestezi altındakitlenin çıkarılarak,patolog tarafındanparçanın inceleme vedeğerlendirmesininyapılmasıdır.