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Gençlik greyfurtta

Gençlik greyfurtta
Losyonlar, kremler, serumler... Güzelleşmeyi vaat eden kozmetik ürünler, yaşlanmayı geciktiremiyor. Daha parlak ve sıkı bir cilde kavuşmanın tek yolu mutfaktan geçiyor. Uzmanlar, bitmeyen bir gençlik sunacak besinleri sıralıyor:

AVOKADO: Haftada en az bir kez avokado yemek hücreleri yeniler. Cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

ÇİKOLATA: Kakaonun içerisindeki bileşenler cildi nemlendirir.

GREYFURT: Derinin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cilt lekelerini engeller. Bunun için greyfurt suyunu pamuk yardımıyla yüzünüze sürün.

BADEM: Her gün bir avuç badem yemek, akne ve egzamadan korur.

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