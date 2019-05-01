Gençlik greyfurtta

Losyonlar, kremler, serumler... Güzelleşmeyi vaat eden kozmetik ürünler, yaşlanmayı geciktiremiyor. Daha parlak ve sıkı bir cilde kavuşmanın tek yolu mutfaktan geçiyor. Uzmanlar, bitmeyen bir gençlik sunacak besinleri sıralıyor:
AVOKADO: Haftada en az bir kez avokado yemek hücreleri yeniler. Cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.
ÇİKOLATA: Kakaonun içerisindeki bileşenler cildi nemlendirir.
GREYFURT: Derinin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cilt lekelerini engeller. Bunun için greyfurt suyunu pamuk yardımıyla yüzünüze sürün.
BADEM: Her gün bir avuç badem yemek, akne ve egzamadan korur.
AVOKADO: Haftada en az bir kez avokado yemek hücreleri yeniler. Cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.
ÇİKOLATA: Kakaonun içerisindeki bileşenler cildi nemlendirir.
GREYFURT: Derinin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cilt lekelerini engeller. Bunun için greyfurt suyunu pamuk yardımıyla yüzünüze sürün.
BADEM: Her gün bir avuç badem yemek, akne ve egzamadan korur.
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