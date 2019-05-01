Fazla kilo anneliğe engel

Günümüzde gittikçe artan kilo sorunu ve obezite, hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlığa davetiye çıkartıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, kadınlardaki aşırı kilonun anne olma şansını azalttığını belirtiyor. "Aşırı kilo, kadınların östrojen dengesini bozuyor ve yumurtlama konusunda sorunlara yol açıyor. Metabolizma aşırı kilodan negatif etkileniyor ve adet düzensizlikleri görülüyor. Yumurtlama problemleriyle birlikte gebelik oldukça zor hale geliyor" diyor. Fazla kilonun tüp bebek tedavisinde başarı şansını düşürdüğünü belirten Dr. Pabuçcu, şöyle devam ediyor: "Tedaviye başlamadan önce hastalarının fazla kilo sorunundan kurtulmaları gerekir. Sadece aşırı kilo sorununun giderilmesiyle birlikte bile, tüp bebek tedavisine gerek kalmadan kısırlığın önler."