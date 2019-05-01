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Enerjinin kırmızı hali

Enerjinin kırmızı hali

Bahar aylarının gelmesiyle soğuk havalar yerini güneşli günlere bıraktı. Herkes yorgunluk ve eklem ağrılarından şikayet etmeye başladı. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah, açık havada yürüyüş yaparak ve sağlıklı beslenerek vücudun ihtiyacı olan enerjiye kavuşacağını açıkladı. Baharı zinde geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı:

ENGİNAR: Zengin vitamin içeriği ile enginar, vücuda enerji verir. Halsizliği bitirir.

SEMİZOTU: İçerdiği Omega-3 yağ asidi ile bağışıklığı güçlendirir. Yorgunluğu alır.

ÇİLEK: Kırmızı rengiyle enerji veren çilek, bahar yorgunluğunu giderir. Günde 10-12 adet çilek tüketilmesi önerilir.

ANANAS: Yorgunluğa neden olan ödemin atılmasına yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini artırır.

KUŞKONMAZ: Metabolizmayı hızlandıran kuşkonmaz, yorgunlukla mücadele eder.

BEZELYE: Lifli yapısı sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi rahatlatır. Vücuda enerji verir.

ERİK: Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir. Kan şekerinin yükselmesini engeller.

PANCAR: Antioksidan etkisi sayesinde pancar, kemik sağlığını korur. Posa içeriğiyle de bağırsakları destekler, sindirim sistemini güçlendirir.

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