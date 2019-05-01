Elsa’nın güzellik reçetesi

Victoria's Secret'ın gözde meleklerinden Elsa Hosk, podyumu salladı. Güzelliği ile dikkat çeken Hosk'un formda kalma sırrı ise doğru beslenmekte saklıydı. Diyet yapmaktan nefret ettiğini söyleyen güzel model; sebze, meyve, yumurta ve yağsız proteinleri tükettiğini vurguladı. Kahvaltısında yumurta, öğlen yemeğinde ise mercimek çorbası tükettiğini açıkladı. "Sütü ise ağzıma sürmüyorum" ifadesini kullandı.