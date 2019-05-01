Bugünkü
Takvim

Elsa’nın güzellik reçetesi

Elsa’nın güzellik reçetesi
Victoria's Secret'ın gözde meleklerinden Elsa Hosk, podyumu salladı. Güzelliği ile dikkat çeken Hosk'un formda kalma sırrı ise doğru beslenmekte saklıydı. Diyet yapmaktan nefret ettiğini söyleyen güzel model; sebze, meyve, yumurta ve yağsız proteinleri tükettiğini vurguladı. Kahvaltısında yumurta, öğlen yemeğinde ise mercimek çorbası tükettiğini açıkladı. "Sütü ise ağzıma sürmüyorum" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriElsa’nın güzellik reçetesi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri