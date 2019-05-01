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Aşık ol uzun yaşa

Aşık ol uzun yaşa
Kimi zaman mutluluktan uçuran, kimi zaman kalp kıran aşkla ilgili yapılan araştırma dikkat çekiyor. Uzmanlar, aşkın tansiyonu düzenlediğini, kolesterolü düşürdüğünü vurguluyor. Aşkın diğer faydalarını sıralıyor:

Mutlu bir aşk, kişiyi daha sağlıklı beslenmeye itiyor. Sigara içmesini engelliyor. Bu da uzun bir ömür anlamına geliyor.
Aşık olunduğunda beyin, mutluluk hormonu salgılıyor. Bu da kalp hastalıklarını önlüyor.
Aşk, uzun vadede kalp krizi riskini azaltıyor. Uyku kalitesini artırıyor.
Bağışıklığı güçlendiren aşk, hastalıklardan koruyor.

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