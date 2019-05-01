Aşık ol uzun yaşa

zaman mutluluktan uçuran, kimi zaman kalp kıran aşkla ilgili yapılan araştırma dikkat çekiyor. Uzmanlar, aşkın tansiyonu düzenlediğini, kolesterolü düşürdüğünü vurguluyor. Aşkın diğer faydalarını sıralıyor:Mutlu bir aşk, kişiyiitiyor. Sigara içmesini engelliyor. Bu daAşık olunduğunda beyin, mutluluk hormonu salgılıyor. Bu daAşk, uzun vadedeUyku kalitesini artırıyor.aşk, hastalıklardan koruyor.