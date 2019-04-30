Yanlış beslenme mutsuz ediyor

ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, kadın ve erkeklerde yanlış beslenmenin kısırlığa neden olduğunu söyledi. Günümüzde kısırlığın yüzde 50'ye kadar yükseldiğini belirtip şu bilgileri verdi:Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam,Özellikle endüstriyel beslenme alışkanlıkları, metabolik sendromun yaygınlaşmasına bağlı vücuttaki yağlı dokunun artması, suni şeker ve hormonlu gıdalarla beslenme ile sigara, üreme hücrelerine zarar verir.Geç yaşta yapılan evlilik ve ileri yaşlaraolma kararı da günümüzün önemli problemleri arasında yer alıyor. Çiftlerin çocukla ilgili planlarını ertelemesiKadınlarda yumurta, erkeklerde de sperm kalitesinin bozulması ile ortaya çıkan kısırlığın tedavisi içinve bu konuda mutlaka androloji uzmanından görüş alınması gerekir.