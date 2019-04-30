Yanlış beslenme mutsuz ediyor

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, kadın ve erkeklerde yanlış beslenmenin kısırlığa neden olduğunu söyledi. Günümüzde kısırlığın yüzde 50'ye kadar yükseldiğini belirtip şu bilgileri verdi:
Kısırlığın günümüzde bu kadar yayılmasının sebebi nedir?
Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, kısırlığın ana sebepleri arasında yer alıyor. Özellikle endüstriyel beslenme alışkanlıkları, metabolik sendromun yaygınlaşmasına bağlı vücuttaki yağlı dokunun artması, suni şeker ve hormonlu gıdalarla beslenme ile sigara, üreme hücrelerine zarar verir.
Kısırlığın yaşla ilgisi nedir?
Geç yaşta yapılan evlilik ve ileri yaşlara ertelenen çocuk sahibi olma kararı da günümüzün önemli problemleri arasında yer alıyor. Çiftlerin çocukla ilgili planlarını ertelemesi sperm ve yumurta kalitesini düşürüyor.
Bu hastalara ne önerirsiniz?
Kadınlarda yumurta, erkeklerde de sperm kalitesinin bozulması ile ortaya çıkan kısırlığın tedavisi için tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve bu konuda mutlaka androloji uzmanından görüş alınması gerekir.
Kısırlığın günümüzde bu kadar yayılmasının sebebi nedir?
Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, kısırlığın ana sebepleri arasında yer alıyor. Özellikle endüstriyel beslenme alışkanlıkları, metabolik sendromun yaygınlaşmasına bağlı vücuttaki yağlı dokunun artması, suni şeker ve hormonlu gıdalarla beslenme ile sigara, üreme hücrelerine zarar verir.
Kısırlığın yaşla ilgisi nedir?
Geç yaşta yapılan evlilik ve ileri yaşlara ertelenen çocuk sahibi olma kararı da günümüzün önemli problemleri arasında yer alıyor. Çiftlerin çocukla ilgili planlarını ertelemesi sperm ve yumurta kalitesini düşürüyor.
Bu hastalara ne önerirsiniz?
Kadınlarda yumurta, erkeklerde de sperm kalitesinin bozulması ile ortaya çıkan kısırlığın tedavisi için tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve bu konuda mutlaka androloji uzmanından görüş alınması gerekir.
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