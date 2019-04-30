Menopozda kalbini koru

Uzmanı Dr. Ferruh Güryanak, kalp hastalıklarının menopoz döneminde daha sık görüldüğünü söylüyor. Sorularımızı yanıtlıyor:Kadınlarda kalp hastalığı, erkeklerden 10 yıl geç ortaya çıkar. Ancak erkeklerden daha kötü seyreder ve hastalığa bağlı ölüm riski daha fazladır. Türk toplumunda kadınlarda aşırı kiloluluk, sigara içiciliği ve yüksek tansiyon oldukça yüksek oranlardadır. Türk kadınlarının yüzde 72'si bel çevresi kiloluğuna sahiptir. Tüm bunlar, kalp hastalıklarına zemin hazırlar.Göğüs, sırt ağrısı, çene ve karın ağrısı, nefes darlığı görülür.En önemli adım, sigarayı bırakmaktır. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz kalp sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Aşırı kilo hem kalp hastalıkları açısından risk taşır. Hem de diyabet, hipertansiyon ve kolesterole yakalanma riskini artırır.