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Isırganla ışıldasın saçlar

Isırganla ışıldasın saçlar
Herkes güçlü ve parlak saçlara sahip olmanın hayalini kuruyor. Doğal bitkiler, saçların güçlenmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, evde hazırlanacak doğal saç maskesini şöyle açıklıyor:

Yapılışı: Isırgan otu ve lavantayı, su ile kaynatın. 15 dakika kaynadıktan sonra içine diğer malzemeleri atın. Hepsini karıştırdıktan sonra bir fısfıslı şişeye koyup saçınızda kuru yer kalmayana kadar sıkın. Ardından saç diplerine 5 dakika masaj yapın. Karışımı 20 dakika beklettikten sonra, saçınızı sadece ılık su ile durulayın. Saç çıkmasını sağlayan bu doğal kürü, haftada iki defa uygulayın. Saç dökülmesini engelleyecek olan bu kür, saç tellerini kalınlaştırır. Bu kürün en önemli özelliği lavanta ve ısırgan otunun saç diplerini yenilemesidir.

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