Egzamanın ilacı fındık

sık görülen cilt hastalıklarındanyaşam kalitesini düşürüyor.egzama şikayetlerini azaltacak önerilerini sıralıyor:Cildinizin nem dengesini koruması için bol bol su için. Yetişkinlerinegzamanın neden olduğu kaşıntıyı azaltır.Fındık ve somon, içerdiği faydalı yağlar sayesinde vücudu besliyor.Bolca su içeren salatalık düzenli tüketildiğindeSıcak suyla duş almak, cildin kurumasına neden oluyor.