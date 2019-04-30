Egzamanın ilacı fındık

En sık görülen cilt hastalıklarından egzama, yaşam kalitesini düşürüyor. Dr. Mike Dilkes, egzama şikayetlerini azaltacak önerilerini sıralıyor:
Cildinizin nem dengesini koruması için bol bol su için. Yetişkinlerin günde 2 litre su içmesi, egzamanın neden olduğu kaşıntıyı azaltır.
Fındık ve somon, içerdiği faydalı yağlar sayesinde vücudu besliyor. Ciltteki kuruluğu azaltıyor.
Bolca su içeren salatalık düzenli tüketildiğinde egzama şikayetlerini engelliyor.
Sıcak suyla duş almak, cildin kurumasına neden oluyor. Egzaması olanların ılık suyla banyo yapması gerekiyor.
Cildinizin nem dengesini koruması için bol bol su için. Yetişkinlerin günde 2 litre su içmesi, egzamanın neden olduğu kaşıntıyı azaltır.
Fındık ve somon, içerdiği faydalı yağlar sayesinde vücudu besliyor. Ciltteki kuruluğu azaltıyor.
Bolca su içeren salatalık düzenli tüketildiğinde egzama şikayetlerini engelliyor.
Sıcak suyla duş almak, cildin kurumasına neden oluyor. Egzaması olanların ılık suyla banyo yapması gerekiyor.
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