Demir eksikliğine karalahana yeter

Halsizlik, kalpte çarpıntı ve saç dökülmesi... Tüm bunlar, demir eksikliğinin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, doğurgan dönemdeki kadınlarda görülen bu hastalığın yaşam kalitesini düşürdüğünü söylüyor. Erkeklerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda demir eksikliğinin altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirten Dr. Çetiner, "Altta yatan etken, mide ile bağırsak kanalındaki bir kanama olabilir" uyarısında bulunuyor. Demir eksikliği tedavisinin ilaçla ağızdan ya da damardan yüklemeyle yapıldığını belirtiyor. Bu tedavinin mutlaka 3-6 ay arasında sürmesini öneriyor. Demirden zengin beslenmenin önemine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:
MERCİMEK İLAÇ ETKİSİ GÖSTERİR
En zengin demir kaynağı olan kırmızı eti, haftada en az 2 kez tüketin.
Ispanak, karalahana ile pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri; kırmızı mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi kuru baklagilleri sofradan eksik etmeyin.
Ceviz, fındık ile fıstık, balık ve yumurta sarısını bol bol tüketin.
MERCİMEK İLAÇ ETKİSİ GÖSTERİR
En zengin demir kaynağı olan kırmızı eti, haftada en az 2 kez tüketin.
Ispanak, karalahana ile pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri; kırmızı mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi kuru baklagilleri sofradan eksik etmeyin.
Ceviz, fındık ile fıstık, balık ve yumurta sarısını bol bol tüketin.
Çay, içeriğindeki fitat maddesi ile demiri bağlayarak mide bağırsak kanalından vücuda geçmesini önler. Demir eksikliğine karşı çayı günde 2-3 bardakla sınırlandırın. Yemekten 1-1.5 saat sonra için.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.