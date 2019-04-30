Demir eksikliğine karalahana yeter

kalpte çarpıntıve saç dökülmesi...Tüm bunlar,en sıkgörülen belirtilerinioluşturuyor. Hematoloji UzmanıProf. Dr. Mustafa Çetiner , doğurgan dönemdekikadınlarda görülen bu hastalığın yaşamkalitesini düşürdüğünü söylüyor. Erkeklerdeve menopoz dönemindeki kadınlardademir eksikliğinin altında yatan nedenlerinaraştırılması gerektiğini belirten Dr. Çetiner,"Altta yatan etken, mide ile bağırsak kanalındakibir kanama olabilir" uyarısında bulunuyor.Demir eksikliği tedavisinin ilaçla ağızdan ya dadamardan yüklemeyle yapıldığını belirtiyor. Butedavinin mutlakasürmesiniöneriyor.önemine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:En zengin demir kaynağı olan kırmızı eti, haftada en az 2 kez tüketin.Ispanak, karalahana ile pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri; kırmızı mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi kuru baklagilleri sofradan eksik etmeyin.

Ceviz, fındık ile fıstık, balık ve yumurta sarısını bol bol tüketin.



Çay, içeriğindeki fitat maddesi ile demiri bağlayarak mide bağırsak kanalından vücuda geçmesini önler. Demir eksikliğine karşı çayı günde 2-3 bardakla sınırlandırın. Yemekten 1-1.5 saat sonra için.​