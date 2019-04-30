Aklın yolu iyot

İnsan vücudunda çok az miktarda bulunan iyot, sağlıklı bir hayat için önem taşıyor. Koruyucu Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin, iyotsuz yaşanmayacağını belirtiyor. Çocuklarda boy uzaması ve zeka gelişimini desteklediğini belirtiyor. "İyot birçok kanser türünü önler. Tiroit bezini çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller" bilgisini veriyor.