Bugünkü
Takvim

Afrodizyak incir

Afrodizyak incir
Mor rengiyle gönülleri fetheden kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendiriyor. Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriAfrodizyak incir
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri