Zayıflama ilaçları ölüm saçıyor

Obezite tüm dünyada önlenemeyen bir hızla yayılıyor. Bu durum, hastaları zayıflama ilaçlarına yönlendiriyor. Uzm. Dr. Pınar Alarslan, Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan ilaçların ölüme bile neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
Obezite için ilaç kullanmak doğru mu? İçeriği bilinmeyen ilaçlar ve zayıflama çaylarının kullanılması ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle ilaçlarda Sağlık Bakanlığı onayının bulunması gerekir.
Bu ilaçların riskleri nelerdir? Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar; kalp hastalığı, yüksek tansiyon, inme, TİP-2 diyabet, kanser, romatizma, varis, depresyon ve demans hastalığına neden olabilir.
Obezite hastalarına ne önerirsiniz? Bu hastalık tedavi edilmek zorundadır. Genel olarak 3-6 ay boyunca hayat tarzı değişikliği, uygun diyet ve egzersiz programı ile takip edip başlangıç kilosunun yüzde 5'ini veremeyenlere ilaç tedavisi başlanabilir.
Zayıflama ilaçlarının kullanılması şart mı? İlaç tedavisi, mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Yeterli kilo kaybı sağlanıncı, liaç kullanımı kesilmelidir.
Obezite için ilaç kullanmak doğru mu? İçeriği bilinmeyen ilaçlar ve zayıflama çaylarının kullanılması ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle ilaçlarda Sağlık Bakanlığı onayının bulunması gerekir.
Bu ilaçların riskleri nelerdir? Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar; kalp hastalığı, yüksek tansiyon, inme, TİP-2 diyabet, kanser, romatizma, varis, depresyon ve demans hastalığına neden olabilir.
Obezite hastalarına ne önerirsiniz? Bu hastalık tedavi edilmek zorundadır. Genel olarak 3-6 ay boyunca hayat tarzı değişikliği, uygun diyet ve egzersiz programı ile takip edip başlangıç kilosunun yüzde 5'ini veremeyenlere ilaç tedavisi başlanabilir.
Zayıflama ilaçlarının kullanılması şart mı? İlaç tedavisi, mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Yeterli kilo kaybı sağlanıncı, liaç kullanımı kesilmelidir.
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