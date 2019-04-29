Tüp bebekte yaşa takılmayın

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
Suzan Gençsoy, tüp bebekte kadın yaşının önemli olduğunu söyledi. Bu tedaviyle ilgili şu bilgileri verdi:
Tüp bebek yöntemi kısaca nasıldır?
Yumurta ve spermin vücut dışında laboratuvar ortamında döllenmesidir.
İşlem, kadındaki yumurtaların iğne ile vücut dışına alınması ve laboratuvar ortamında erkeğin spermleri ile bir araya getirilerek döllendirilmesidir.
Kadının yaşı başarıyı etkiler mi?
İleri kadın yaşı tedaviyi olumsuz olarak etkiler. Günümüzde kadınların iş hayatında kariyer yapma istekleri nedeniyle gebelik ileri yaşlara ertelenmektedir.
Tüp bebek uygulamaları kaç kez tekrarlanabiliyor?
Belirli bir sınırı yoktur. Yapılan çalışmalar başarı şansında 4-5 uygulamadan sonra artış olmadığını göstermektedir.
Obezite çocuk sahibi olmayı etkiler mi?
Tüp bebek uygulamalarında yüksek vücut kitle indeksine sahip kadınların hormon ilaçlarına cevabı daha kötü olur ve daha az sayıda folikül gelişir. Artmış bel/kalça çevresi oranı; gebe kalmayı olumsuz etkileyebilir.
Suzan Gençsoy, tüp bebekte kadın yaşının önemli olduğunu söyledi. Bu tedaviyle ilgili şu bilgileri verdi:
Tüp bebek yöntemi kısaca nasıldır?
Yumurta ve spermin vücut dışında laboratuvar ortamında döllenmesidir.
İşlem, kadındaki yumurtaların iğne ile vücut dışına alınması ve laboratuvar ortamında erkeğin spermleri ile bir araya getirilerek döllendirilmesidir.
Kadının yaşı başarıyı etkiler mi?
İleri kadın yaşı tedaviyi olumsuz olarak etkiler. Günümüzde kadınların iş hayatında kariyer yapma istekleri nedeniyle gebelik ileri yaşlara ertelenmektedir.
Tüp bebek uygulamaları kaç kez tekrarlanabiliyor?
Belirli bir sınırı yoktur. Yapılan çalışmalar başarı şansında 4-5 uygulamadan sonra artış olmadığını göstermektedir.
Obezite çocuk sahibi olmayı etkiler mi?
Tüp bebek uygulamalarında yüksek vücut kitle indeksine sahip kadınların hormon ilaçlarına cevabı daha kötü olur ve daha az sayıda folikül gelişir. Artmış bel/kalça çevresi oranı; gebe kalmayı olumsuz etkileyebilir.
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