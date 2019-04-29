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Süper gıdalar güçlü kadınlar! İşte mucizevi besinler

Süper gıdalar güçlü kadınlar

Her kadın güzel ve sağlıklı olmanın hayalini kuruyor. Ancak ilerleyen yaş ve çevresel faktörler vücudu ve cildi yıpratıyor. Uzmanlar özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için süper gıda önerisinde bulunuyor. Mucizevi besinleri sıralıyor:

BROKOLİ:
özelliği ile cilt yenilenmesini hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir. Cildimizi esnek tutar, morarma ve çürümenin önüne geçer, e karşı korur.
HAVUÇ:
A vitamini içeriği yüksek olan gözleri besler. Cilde parlaklık verir, nem kazanmasını sağlar.
ÇİLEK-BÖĞÜRTLEN:
Çilek, böğürtlen, kızılcık ve ahududu gibi meyveler anti kanserojen etki gösterir.
Meme, mide ve bağırsak kanserinden korur. Cildin yaşlanmasını geciktirir.
KİVİ:
Mutluluk hormonunu harekete geçirir.
ve tansiyonu düşürür.
DOMATES:
Antioksidan etkisi ile erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda da meme kanseri riskini azaltır.
BALIK:
Haftada 2-3 kez yenebilecen balık, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıklara karşı korur.
CEVİZ:
Vücuda güç verir.
Kolesterolü dengeler. Diyabetten korur.
ZEYTINYAĞI:
Kalp damar sağlığını korur.
AVOKADO:
Kalbi korur.
Kolesterolü düşürür.
SARIMSAK:
Kan damarlarını korur.
Kolesterolü düşürür. Zararlı bakterilerle savaşır.

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