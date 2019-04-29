Karaciğerin şifresi: Enginar

YANLIŞ beslenme ve hareketsiz yaşam, karaciğeri hasta ediyor! Vücuttaki zararlı toksinlerin temizlenmesini sağlayan bu organın zarar görmesi, tüm bedeni olumsuz etkiliyor. Aşırı alkol kullanımı, yanlış beslenme ve fazla kilo, karaciğeri yağlandırıyor. Salam ve sucuk gibi işlenmiş besinler, katkı maddesi içeren paketlenmiş gıdalar, yağlı kızartlamlar ve şekerli besinler, karaciğeri tüketiyor. Bel çevresindeki genişlemenin, karaciğer yağlanması ile doğru orantılı olduğunu söyleyen uzmanlar, ihmal edilen bu rahatsızlığın siroza neden olduğunu beliritiyor. A ve B vitamininden zengin enginarın idrar söktürücü ve antioksidan etkisi sayesinde karaciğeri temizlediğini belirtiyor. Haftada üç gün spor yapmayı öneren uzmanlar, güçlü karaciğerin şifresini sıralıyor:
Çaya şeker atmayın. Bal ve reçel gibi besinleri tüketmeyin.
Fast food tarzı besinlerden uzak durun.
Sosis, salam ve sucuktan uzak durun.
Aşırı tuz tüketiminden kaçının.
Çaya şeker atmayın. Bal ve reçel gibi besinleri tüketmeyin.
Fast food tarzı besinlerden uzak durun.
Sosis, salam ve sucuktan uzak durun.
Aşırı tuz tüketiminden kaçının.
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