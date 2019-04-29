Karaciğerin şifresi: Enginar

beslenmeve hareketsizyaşam,Vücuttakizararlı toksinlerin temizlenmesinisağlayan bu organın zarargörmesi, tüm bedeni olumsuzetkiliyor. Aşırı alkol kullanımı,yanlış beslenme ve fazla kilo,karaciğeri yağlandırıyor. Salamve sucuk gibi işlenmiş besinler,katkı maddesi içeren paketlenmişgıdalar, yağlı kızartlamlarve şekerli besinler, karaciğeritüketiyor. Bel çevresindekigenişlemenin, karaciğer yağlanmasıile doğru orantılı olduğunusöyleyen uzmanlar,ihmaledilenbu rahatsızlığınsiroza nedenolduğunu beliritiyor.A ve B vitamininden zenginenginarın idrar söktürücü veantioksidan etkisisayesinde karaciğeri temizlediğinibelirtiyor. Haftada üçgün spor yapmayı önerenuzmanlar, güçlü karaciğerinşifresini sıralıyor:Çaya şeker atmayın. Bal ve reçel gibi besinleri tüketmeyin.Fast food tarzı besinlerden uzak durun.Sosis, salam ve sucuktan uzak durun.Aşırı tuz tüketiminden kaçının.