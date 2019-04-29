Büyük göbek reflü demek

En sık görülen mide rahatsızlıklarının başında, reflü geliyor. Türkiye'de her 5 kişiden birinde görülen bu hastalık yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, reflü hastalığının şikayetlerini azaltmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Reflü hastalarını rahatlatacak önerileri açıklayan uzmanlar, yatmadan üç saat önce yemek yenilmemesini söylüyor. Karın bölgesinde yağlanma ve obezitenin reflüye neden olduğunu belirtiyor ve "Mutlaka zayıflayın" önerisinde bulunuyor.
- Sağlık
- 29.04.2019
- Gazete
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