Bak şu baklaya

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Bahar ayları, enerjisiyle birlikte geliyor. Bugünlerde tüm kadınları diyet telaşı sarıyor. Hem sağlıklı kilo vermek hem de enerji dolu bir bahar geçirmek için uzmanlar şu besinleri sofralardan eksik edilmemesi öneriyor:

Enginar: Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri temizler.

Bakla: Böbrek fonksiyonlarını temizler. Göz sağlığını korur.

Sarımsak: Kireçlenmeye karşı korur. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

Soğan: içerdiği bileşenler sayesinde kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür.

Biberiye: Kanserden korur. Hafızayı güçlendirir.

Çağla: Kolesterolü düşürür. Safra taşı oluşumunu engeller. Kalbi korur.

Limon: Obeziteyle savaşır. Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Saçları ve cildi korur.

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