Bak şu baklaya

ayları, enerjisiyle birlikte geliyor. Bugünlerde tüm kadınları diyet telaşı sarıyor. Hem sağlıklı kilo vermek hem de enerji dolu bir bahar geçirmek için uzmanlar şu besinleri sofralardan eksik edilmemesi öneriyor:Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri temizler.Böbrek fonksiyonlarını temizler. Göz sağlığını korur.Kireçlenmeye karşı korur. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.içerdiği bileşenler sayesinde kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür.Kanserden korur.Kolesterolü düşürür.Kalbi korur.Obeziteyle savaşır. Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Saçları ve cildi korur.