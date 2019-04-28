Selüliti bitirin

KADINLARIN en sık karşılaştığı cilt sorunlarından selülitle mücadelede yağlar, mucize etkisi gösteriyor. Uzmanlar, kan dolaşımını artırarak cilt hücrelerini yenileyen yağları sıralıyor:
REZENE TOHUMU: Cildi toksinlerden temizler. Kolajen üretimini artırır. Selülitle savaşır.
ITIR YAĞI: Cildin sıkılaşmasını sağlar. Selülitleri yok eder.
GÜL YAĞI: Vücut dokusunu yeniler. Çatlaklarla mücadele eder.
TARÇIN YAĞI: Bağ dokusunu güçlendirir. Cildi sıkılaştırır. Cildi kirden temizler.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Cildi nemlendirir ve sıkılaştırır. Selülit oluşumunu engeller.
REZENE TOHUMU: Cildi toksinlerden temizler. Kolajen üretimini artırır. Selülitle savaşır.
ITIR YAĞI: Cildin sıkılaşmasını sağlar. Selülitleri yok eder.
GÜL YAĞI: Vücut dokusunu yeniler. Çatlaklarla mücadele eder.
TARÇIN YAĞI: Bağ dokusunu güçlendirir. Cildi sıkılaştırır. Cildi kirden temizler.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Cildi nemlendirir ve sıkılaştırır. Selülit oluşumunu engeller.
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