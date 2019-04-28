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Selüliti bitirin

Selüliti bitirin
KADINLARIN en sık karşılaştığı cilt sorunlarından selülitle mücadelede yağlar, mucize etkisi gösteriyor. Uzmanlar, kan dolaşımını artırarak cilt hücrelerini yenileyen yağları sıralıyor:

REZENE TOHUMU: Cildi toksinlerden temizler. Kolajen üretimini artırır. Selülitle savaşır.

ITIR YAĞI: Cildin sıkılaşmasını sağlar. Selülitleri yok eder.

GÜL YAĞI: Vücut dokusunu yeniler. Çatlaklarla mücadele eder.

TARÇIN YAĞI: Bağ dokusunu güçlendirir. Cildi sıkılaştırır. Cildi kirden temizler.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Cildi nemlendirir ve sıkılaştırır. Selülit oluşumunu engeller.

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