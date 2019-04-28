Sarımsakta aşk var

Kokusu rahatsız eden ancak yemekleri lezzetlendiren sarımsak, doğal ilaç etkisi gösteriyor. Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etki gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Antioksidan kaynağı olan sarımsak, sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. 'Mucize' olarak tanımlanan sarımsağın, sağlığa olan diğer faydaları şöyle özetleniyor:
YÜKSEK tansiyonu düşürür.
KALP-DAMAR sağlığını korumaya yardımcıdır.
KANSER riskini azaltır.
SİNDİRİMİ kolaylaştırır.
BOĞAZ ağrısını dindirir.
YARALARI iyileştirir.
BAĞIRSAK parazitlerini temizler. Sindirimi düzenler.
MİDE gazına iyi gelir.
CİNSEL isteği arttırır.
GRİBE karşı korur.
VÜCUTTAKİ iltihabı kurutur..
BÖBREKLERİ güçlendirir.
YÜKSEK tansiyonu düşürür.
KALP-DAMAR sağlığını korumaya yardımcıdır.
KANSER riskini azaltır.
SİNDİRİMİ kolaylaştırır.
BOĞAZ ağrısını dindirir.
YARALARI iyileştirir.
BAĞIRSAK parazitlerini temizler. Sindirimi düzenler.
MİDE gazına iyi gelir.
CİNSEL isteği arttırır.
GRİBE karşı korur.
VÜCUTTAKİ iltihabı kurutur..
BÖBREKLERİ güçlendirir.
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