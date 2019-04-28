Sarımsakta aşk var

rahatsız eden ancak yemekleri lezzetlendirendoğal ilaç etkisi gösteriyor. Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etki gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarakarttırıyor. Antioksidan kaynağı olan sarımsak, sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor.sağlığa olan diğer faydaları şöyle özetleniyor:tansiyonu düşürür.riskini azaltır.ağrısını dindirir.parazitlerini temizler. Sindirimi düzenler.isteği arttırır.iltihabı kurutur..