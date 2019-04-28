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Rahim kanseri menopozu bekler

Rahim kanseri menopozu bekler
Kadınlarda yumurtlama döngüsünün sona ermesi olarak bilinen menopoz dönemi, hastalıkları beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Prof. Dr. Polat Dursun, rahim kanserinin menopoz sonrasında daha sık görüldüğünü söylüyor. Erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çemen Prof. Dr. Dursun, "Menopoz öncesi kadınlarda düzensiz kanamalar ve kanama miktarının artması bu kanserin bulgusu olabilir" uyarısında bulunuyor. Bu kanser türünün cerrahi, radyoterapi, hormonal tedavi ve kemoterapi ile tedavi edildiğini sözlerine ekliyor.

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