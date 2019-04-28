Kansere beşkardeş

ÇAĞIN vebası kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri sıralıyor:



SİGARA İÇMEYİN: Akciğer kanseri riskini yüzde 90 artıran sigarayı bırakmak, bu hastalıktan korur.



TUZ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN: Kanserden korunmak için bol sebze ve meyve tüketmek, sofrada baklagillere yer vermek gerekir.



KİLOLARDAN KURTULUN: Şişmanlık; meme, rahim, bağırsak ve prostat kanseri riskini artırır.



EGZERSİZ YAPIN: Haftada 3 gün 30 dakika egzersiz yapmak meme kanserinden korur.



GÜNEŞTEN KORUNUN: D vitamini üretimi için güneş ışınlarından günde yarım saat yararlanmak gerekir. Ancak güneş altında uzun süre kalmak, cilt kanserine yakalanma riskini artırır.