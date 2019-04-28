Kalbin şifresi çilek

ve damar hastalıkları, dünyada ölümlerin birinci derecede nedeni olmaya devam ediyor. Her dört kişiden biri, kalp ve damar hastalıklarına yakalanıyor. Uzmanlar, kalp sağlığını koruyacak ipuçlarını sıralıyor. Sağlıklı bir kalp içintercih edilmesini, sofradan nohut, kuru fasulye, mercimek vegibi kuru baklagillerin eksik edilmemesini öneriyor. Kalbe güç veren besinleri ise şöyle sıralıyor:İçerdiği Omega-3 ile, kalp ritmini düzenler. Damarları korur.Hipertansiyonu engeller.Yabanmersini, ahududu, böğürtlenve çilek kalp dostudur.Tansiyonu dengeler.Kurufasulye, barbunya,kalp sağlığınıkorur. Kan şekerini dengeler.Ispanakve brokoli gibi yeşil sebzeler, kalpkrizine karşı korur.papaya ve ananasgibi meyveler kan damarlarınıbesler ve kalbi korur.İçerdiği potasyumile tansiyonu ve kolesterolüdengeler. Kalp krizini engeller.Günde iki fincankahve içmek,