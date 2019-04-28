Kalbin şifresi çilek

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ölümlerin birinci derecede nedeni olmaya devam ediyor. Her dört kişiden biri, kalp ve damar hastalıklarına yakalanıyor. Uzmanlar, kalp sağlığını koruyacak ipuçlarını sıralıyor. Sağlıklı bir kalp için zeytinyağı veya fındık yağı tercih edilmesini, sofradan nohut, kuru fasulye, mercimek ve barbunya gibi kuru baklagillerin eksik edilmemesini öneriyor. Kalbe güç veren besinleri ise şöyle sıralıyor:
BALIK: İçerdiği Omega-3 ile, kalp ritmini düzenler. Damarları korur.
CEVİZ, FINDIK, FISTIK: Hipertansiyonu engeller.
ÜZÜMSÜ MEYVELER: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek kalp dostudur. Tansiyonu dengeler.
KURU BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek, kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler.
YEŞİL SEBZELER: Ispanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler, kalp krizine karşı korur.
TURUNÇGİLLER: Portakal, mandalina, papaya ve ananas gibi meyveler kan damarlarını besler ve kalbi korur.
DOMATES: İçerdiği potasyum ile tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizini engeller.
AVOKADO: Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Kan basıncını dengeler.
KAHVE: Günde iki fincan kahve içmek, kalp krizi riskini azaltır.
BALIK: İçerdiği Omega-3 ile, kalp ritmini düzenler. Damarları korur.
CEVİZ, FINDIK, FISTIK: Hipertansiyonu engeller.
ÜZÜMSÜ MEYVELER: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek kalp dostudur. Tansiyonu dengeler.
KURU BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek, kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler.
YEŞİL SEBZELER: Ispanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler, kalp krizine karşı korur.
TURUNÇGİLLER: Portakal, mandalina, papaya ve ananas gibi meyveler kan damarlarını besler ve kalbi korur.
DOMATES: İçerdiği potasyum ile tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizini engeller.
AVOKADO: Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Kan basıncını dengeler.
KAHVE: Günde iki fincan kahve içmek, kalp krizi riskini azaltır.
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