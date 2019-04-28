İmplant tedavisi yüz güldürür

İMPLANT

İMPLANTIN

İMPLANT

İMPLANT

diş kökünü taklit eden implatlar, diş kayıplarında kurtarıcı rol oynuyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çene kemiğinin doğal şeklini alıp hacmini koruyan titanyum vidaların kullanıldığı bu tedaviyle ilgili merak edilenleri cevaplıyor...Tedavi öncesi uygulanacak anestezik ilaçlar sayesinde hasta ağrı duymaz. Ayrıca tedavi sonrası yapılacak buz uygulaması da ağrının oluşmasını engeller.Hasta, bakım ve kontrollerini düzenli yaptırırsa implantı ömür boyu kullanabilir.Rutin implant uygulamalarında lokal anestezik ilaçlar kullanıldığı için günlük hayatı etkilemez. Yapılan işlem sonrası olşan morluklar bir hafta içinde tamamen ortadan kaybolur.İmplant diş çekimi yapıldığı seansta yerleştirilebilir ancak bazı durumlarda bölgenin iyileşmesi için