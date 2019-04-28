İmplant tedavisi yüz güldürür

Doğal diş kökünü taklit eden implatlar, diş kayıplarında kurtarıcı rol oynuyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çene kemiğinin doğal şeklini alıp hacmini koruyan titanyum vidaların kullanıldığı bu tedaviyle ilgili merak edilenleri cevaplıyor...
İMPLANT AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR?
Tedavi öncesi uygulanacak anestezik ilaçlar sayesinde hasta ağrı duymaz. Ayrıca tedavi sonrası yapılacak buz uygulaması da ağrının oluşmasını engeller.
İMPLANTIN ÖMRÜ NE KADARDIR?
Hasta, bakım ve kontrollerini düzenli yaptırırsa implantı ömür boyu kullanabilir.
İMPLANT UYGULAMASI SONRASI HASTA KAÇ GÜNDE NORMAL YAŞAMINA DÖNER?
Rutin implant uygulamalarında lokal anestezik ilaçlar kullanıldığı için günlük hayatı etkilemez. Yapılan işlem sonrası olşan morluklar bir hafta içinde tamamen ortadan kaybolur.
DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA İMPLANT UYGULANABİLMESİ İÇİN NE KADAR BEKLEMELİ?
İmplant diş çekimi yapıldığı seansta yerleştirilebilir ancak bazı durumlarda bölgenin iyileşmesi için 1,5-2 ay beklemek gerekir.
İMPLANT AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR?
Tedavi öncesi uygulanacak anestezik ilaçlar sayesinde hasta ağrı duymaz. Ayrıca tedavi sonrası yapılacak buz uygulaması da ağrının oluşmasını engeller.
İMPLANTIN ÖMRÜ NE KADARDIR?
Hasta, bakım ve kontrollerini düzenli yaptırırsa implantı ömür boyu kullanabilir.
İMPLANT UYGULAMASI SONRASI HASTA KAÇ GÜNDE NORMAL YAŞAMINA DÖNER?
Rutin implant uygulamalarında lokal anestezik ilaçlar kullanıldığı için günlük hayatı etkilemez. Yapılan işlem sonrası olşan morluklar bir hafta içinde tamamen ortadan kaybolur.
DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA İMPLANT UYGULANABİLMESİ İÇİN NE KADAR BEKLEMELİ?
İmplant diş çekimi yapıldığı seansta yerleştirilebilir ancak bazı durumlarda bölgenin iyileşmesi için 1,5-2 ay beklemek gerekir.
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